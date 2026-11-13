Tren Metropolitan Cluj: A fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea căii ferate pe lotul 2

Compania CFR SA a desemnat câștigătorul contractului pentru Lotul 2 al lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare de pe traseul Apahida – Jucu – Bonțida, parte a viitorului Tren Metropolitan Cluj. Contractul are o valoare de peste 93,6 milioane de lei, fără TVA.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗