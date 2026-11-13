 Sari la conținut
M
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Alertă majoră în SUA: Toate zborurile de pe aeroporturi au fost suspendate. FAA invocă "circumstanţe extraordinare"

a Scris de andreea năstase
Alertă majoră în SUA: Toate zborurile de pe aeroporturi au fost suspendate. FAA invocă "circumstanţe extraordinare"
Aosom
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a suspendat vineri toate zborurile din SUA, afirmând că această măsură a fost luată din cauza „unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă”

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →