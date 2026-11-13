* un bărbat a trimis o sesizare redacției noastre, în care reclama «comportamentul abuziv și provocarea intenționată a unei contravenții» de către agenții din teren * Georgică G. a spus că, pe 6 octombrie, s-a angajat în traversarea străzii pe la colțul intersecției, prin loc fără marcaj pietonal, după ce s-a asigurat temeinic * singurul autovehicul de pe sensul opus era autospeciala de poliție, iar agenții i-au făcut semn să continue traversarea, apoi l-au amendat * bărbatul susține că acțiunea agenților constituie o provocare intenționată și o capcană rutieră, aceștia creând artificial o situație de contravenție prin invitația de a trece * pe de altă parte, de la Inspectoratul de Poliție Județean Brăila ni s-a transmis că au fost efectuate verificări și nu au rezultat aspecte imputabile polițiștilor Articolul Amendat ca pieton, un brăilean îi acuză pe polițiști de comportamentul abuziv. Replica Poliției: ”S-a procedat corect!” apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗