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Microsoft vine cu explicații după pana majoră care i-a afectat serviciile: Nu a fost un atac cibernetic, nici o problemă legată de AI

a Scris de andreea năstase
Microsoft vine cu explicații după pana majoră care i-a afectat serviciile: Nu a fost un atac cibernetic, nici o problemă legată de AI
Aosom
Microsoft a anunțat vineri că pana de amploare care i-a afectat serviciile a fost provocată de o problemă tehnică, fără legătură cu activități cibernetice, inteligența artificială sau agenții AI

Sursa: Stiri Pe Surse

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