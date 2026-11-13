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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Politică

ULTIMA MASĂ „DE DULCE” ÎNAINTE DE 40 DE ZILE DE POST! SÂMBĂTĂ ESTE LĂSATUL SECULUI. TRADIȚII, OBICEIURI ȘI O REȚETĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU MASA ÎN FAMILIE

i Scris de iulian gavriluta
ULTIMA MASĂ „DE DULCE” ÎNAINTE DE 40 DE ZILE DE POST! SÂMBĂTĂ ESTE LĂSATUL SECULUI. TRADIȚII, OBICEIURI ȘI O REȚETĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU MASA ÎN FAMILIE
Aosom
Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, creștinii ortodocși marchează Lăsatul Secului pentru Postul Nașterii Domnului, ultima zi în care se mai consumă alimente de dulce înaintea celor 40 de zile de post. De duminică, 15 noiembrie, începe Postul Crăciunului, care se încheie în Ajun, pe 24 decembrie. Este un moment cu o semnificație aparte în tradiția românească, […]

Sursa: News Buzau

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