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Politică

Prima zi a Forumului Europa: lideri politici din Europa și SUA, la Palatul Parlamentului

t Scris de tara ionescu
Prima zi a Forumului Europa: lideri politici din Europa și SUA, la Palatul Parlamentului
Aosom
Prima zi a Forumului Europa s-a încheiat. Vineri, la evenimentul organizat de AUR la Palatul Parlamentului, au fost prezenți peste 200 de invitați străini. Lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați, oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile, toți s-au adunat într-o singură clădire pentru a discuta despre viitorul Europei.

Sursa: Mediafax Ro

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