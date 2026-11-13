Prima zi a Forumului Europa: lideri politici din Europa și SUA, la Palatul Parlamentului

Prima zi a Forumului Europa s-a încheiat. Vineri, la evenimentul organizat de AUR la Palatul Parlamentului, au fost prezenți peste 200 de invitați străini. Lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați, oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile, toți s-au adunat într-o singură clădire pentru a discuta despre viitorul Europei.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗