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Politică

Motivul ascuns pentru care Vladimir Putin a cerut o „misiune umanitară” la Kosteantînivka

i Scris de ion gaidău
Motivul ascuns pentru care Vladimir Putin a cerut o „misiune umanitară” la Kosteantînivka
Aosom
Pe lângă rațiunile propagandistice, liderul de la Kremlin Vladimir Putin are un motiv mult mai cinic în legătură cu propunerea sa privind organizarea unei „misiuni umanitare” în orașul ucrainean Kosteantînivka.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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