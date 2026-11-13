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Politică

Cerințele Rusiei privind Finlanda, țările baltice și Moldova în negocierile de pace. Bogdan Chirieac: Ceea ce vrea Putin este absurd

t Scris de tiberiu vasile
Cerințele Rusiei privind Finlanda, țările baltice și Moldova în negocierile de pace. Bogdan Chirieac: Ceea ce vrea Putin este absurd
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Analistul Bogdan Chirieac a comentat cererile Rusiei în contextul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Sursa: Dcnews

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