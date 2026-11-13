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Politică

Toate zborurile din SUA au fost suspendate, într-o măsură fără precedent luată doar a doua oară de la 11 septembrie

d Scris de dora constantinovici
Toate zborurile din SUA au fost suspendate, într-o măsură fără precedent luată doar a doua oară de la 11 septembrie
Aosom
Toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate până la noi ordine din cauza „unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, a anunțat Administrația Federală a Aviației (FAA) într-un comunicat, citat de CNN.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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