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Economie

Alexandru Nazare anunță ce instituții nu au respectat calendarul pentru bugetul pe 2027

a Scris de andreea năstase
Alexandru Nazare anunță ce instituții nu au respectat calendarul pentru bugetul pe 2027
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Alexandru Nazare anunță ce instituții nu au respectat calendarul pentru bugetul pe 2027

Sursa: Stiri Pe Surse

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