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Economie

ANPC a dat amenzi de cinci milioane de lei: Ce nereguli s-au găsit la promoțiile de Black Friday

l Scris de loredana codruț
ANPC a dat amenzi de cinci milioane de lei: Ce nereguli s-au găsit la promoțiile de Black Friday
Aosom
ANPC a dat amenzi de cinci milioane de lei de Black Friday. Inspectorii au descoperit prețuri greșite, promoții mincinoase și insecte.

Sursa: Stiri Pe Surse

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