O avarie produsă la rețeaua de distribuție a energiei termice afectează, vineri seara, mai multe blocuri din cartierul Războieni, din municipiul Pitești. Furnizarea agentului termic a fost întreruptă temporar, după ce punctul termic 714 a fost oprit. 13 blocuri, afectate de avarie Potrivit reprezentanților Termo Calor Confort S.A., avaria s-a produs la rețeaua de distribuție […] The post Avarie majoră la rețeaua de termoficare din Pitești! Sute de oameni, fără căldură până luni, 16 noiembrie first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗