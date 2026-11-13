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Politică

Cine decide viitorul Europei? Aproximativ 40 de țări cer să participe la negocierile pentru securitatea continentului

m Scris de meilă emilia-alexandra
Cine decide viitorul Europei? Aproximativ 40 de țări cer să participe la negocierile pentru securitatea continentului
Aosom
Aproximativ 40 de țări europene pregătesc o declarație comună prin care cer să participe la deciziile privind securitatea continentului.

Sursa: Stiri Pe Surse

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