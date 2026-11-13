Pana Microsoft și aviația

De ieri a început, acum a stat, vorba poetului, pana de la Microsoft. Practic, de joi au început primele probleme, care au continuat până astăzi pe la prânz. Pentru aviație, mari efecte nu au prea fost, pentru că doar trei companii din India și una din Africa de Sud au raportat probleme, dar doar în […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗