Un șofer de TIR a plătit integral amenda de 14.500 de euro ca să-și recupereze camionul confiscat după 16 curse, în Olanda

Poliția daneză a aplicat o amendă record de 108.000 de coroane daneze (aproximativ 14.500 de euro) unui șofer de camion înmatriculat în Germania, după ce s-a constatat că vehiculul său era echipat cu un tahograf ilegal. Incidentul a avut loc în timpul unei ample inspecții de trei zile desfășurate între 10 și 12 noiembrie 2026, în portul Rødbyhavn, o zonă esențială pentru traficul internațional de mărfuri între Germania și Danemarca, potrivit Transport Online.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗