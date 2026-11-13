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Cine i-ar putea lua locul lui Jensen Huang? Nvidia, în discuții cu şeful Arm, Rene Haas

a Scris de andreea năstase
Cine i-ar putea lua locul lui Jensen Huang? Nvidia, în discuții cu şeful Arm, Rene Haas
Aosom
Board-ul Nvidia face demersuri pentru a găsi un potenţial succesor al lui Jensen Huang şi l-a abordat pe şeful Arm Holdings, Rene Haas

Sursa: Stiri Pe Surse

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