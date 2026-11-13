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Inteligența artificială, o cheltuială lunară pentru tot mai mulți tineri din generația Z. Unii plătesc sute de dolari

l Scris de lorena mihăilă
Inteligența artificială, o cheltuială lunară pentru tot mai mulți tineri din generația Z. Unii plătesc sute de dolari
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Inteligența artificială a devenit un instrument indispensabil pentru tot mai mulți tineri, atât în activitatea profesională, cât și în viața de zi cu zi.

Sursa: Stirile Pro.tv

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