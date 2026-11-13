A fost lansată aplicația care permite AI să facă cumpărături în locul oamenilor. Cum funcționează

OpenAI a anunţat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcţionalitate de plată care permite agenţilor AI, denumiți „dots”, să cumpere produse în numele utilizatorilor. Serviciul a fost dezvoltat în parteneriat cu American Express, Mastercard şi Visa şi va fi disponibil iniţial abonaţilor ChatGPT Pro din Statele Unite, cu vârsta de peste 18 ani, relatează CNBC, …

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