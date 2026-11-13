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Politică

Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

c Scris de coralia frigea
Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea
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Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost detectată o dronă, în apropiere de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat pentru monitorizarea spațiului aerian românesc. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert, pentru a-i avertiza pe locuitorii din nordul județului Tulcea.

Sursa: Mediafax Ro

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