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Politică

Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Care sunt țările care vor reprezenta continentul

d Scris de diana nunuț
Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Care sunt țările care vor reprezenta continentul
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Liderii UE au convenit, vineri, echipa care va reprezenta continentul în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina. Echipa este formată din cinci țări și din reprezentanții instituțiilor UE, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Sursa: Mediafax Ro

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