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Politică

Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească

d Scris de diana pavel
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
Aosom
Un anunț postat de un bucureștean pe un grup de Facebook a declanșat o adevărată avalanșă de ironii și revolte în rândul lucrătorilor din construcții.

Sursa: Click

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