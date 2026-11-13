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Politică

Șeful Mossadului, vizită la Washington pe fondul tensiunilor cu Iranul. Netanyahu face presiuni pentru reluarea războiului

m Scris de meilă emilia-alexandra
Șeful Mossadului, vizită la Washington pe fondul tensiunilor cu Iranul. Netanyahu face presiuni pentru reluarea războiului
Aosom
Directorul agenţiei de informaţii israeliene Mossad, Roman Gofman, se află în vizită la Washington.

Sursa: Stiri Pe Surse

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