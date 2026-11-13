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Politică

Alexandru Rogobete cere controale stricte la intrarea în spitale: „Nu se intră ca în gară”. Apel către manageri

ș Scris de ștefana radu
Alexandru Rogobete cere controale stricte la intrarea în spitale: „Nu se intră ca în gară”. Apel către manageri
Aosom
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarant, vineri seară, la Digi24, că „în spital nu se intră ca în gară”, fiind unităţi care trebuie să aibă strict monitorizat accesul, atât pentru protejarea personalului, cât şi a pacienţilor. El cere managerilor să fie atenţi când aleg firmele de pază şi să revizuiască circuitele.

Sursa: Digi24

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