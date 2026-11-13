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Economie

Bate vântul pe piața furajelor din UE: Porumbul pierde teren, România își caută locul

l Scris de liana ganea
Bate vântul pe piața furajelor din UE: Porumbul pierde teren, România își caută locul
Aosom
Consumul de porumb destinat furajării animalelor în Uniunea Europeană este estimat să scadă în sezonul comercial 2026/27, în timp ce utilizarea grâului în acest sector ar urma să crească

Sursa: Stiri Pe Surse

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