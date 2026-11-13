BNR avertizează că România se confruntă cu stagflație persistentă. Ce urmează pentru economie și inflație în 2027

Ilie Bolojan atacă PSD, după publicarea datelor INS: „Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”. Ce spune despre asumarea guvernării 13 Nov 2026

Stagiu militar voluntar de patru luni. Tinerii primesc peste 4.200 de lei net lunar, cazare și masă asigurate. Ministrul Radu Oprea, anunț 13 Nov 2026

Ce spune Nicușor Dan despre relația România-Ungaria. Președintele s-a întâlnit la Dublin cu Peter Magyar 13 Nov 2026

Rusia vrea să scoată pizza din cantinele școlare. Motivul invocat de Kremlin 13 Nov 2026

„Subiectul nu a fost abordat”. Moscova îl contrazice pe Kushner cu privire la participarea Europei în discuţiile despre Ucraina 13 Nov 2026