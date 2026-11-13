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Economie

BNR avertizează că România se confruntă cu stagflație persistentă. Ce urmează pentru economie și inflație în 2027

a Scris de alexandra cruceru, redactor
BNR avertizează că România se confruntă cu stagflație persistentă. Ce urmează pentru economie și inflație în 2027
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Cosmin Marinescu, BNR: România traversează o perioadă de ajustare economică dificilă. Avertisment privind riscul de stagflație persistentă

Sursa: Stiri Pe Surse

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