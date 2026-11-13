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Economie

Calea ferată din vestul României se pregătește de o nouă transformare: Investiție de peste 4 milioane de lei pe tronsonul Lugoj-Timișoara

l Scris de liana ganea
Calea ferată din vestul României se pregătește de o nouă transformare: Investiție de peste 4 milioane de lei pe tronsonul Lugoj-Timișoara
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Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) anunţă, vineri, că a fost emisă autorizaţia de construire pentru noi lucrări pe Lotul 2 (Lugoj - Timişoara Est) din proiectul de modernizare a căii ferate Caransebeş — Timişoara — Arad

Sursa: Stiri Pe Surse

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