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Economie

Cât a ajuns să coste o nuntă în 2026. Soluțiile la care apelează mirii pentru un buget mai mic

i Scris de iulia fătu
Cât a ajuns să coste o nuntă în 2026. Soluțiile la care apelează mirii pentru un buget mai mic
Aosom
Nuntile sunt tot mai costisitoare, iar viitorii miri trebuie să calculeze atent fiecare ban. De la meniu și fotograf, până la rochie și decor, nota de plată ajunge în prezent la câteva zeci de mii de euro.

Sursa: Stirile Pro.tv

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