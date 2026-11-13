Un Streamer a Avut Codul de Instalare GTA 6 Furat de un Urmărilor în Ziua Lansării iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Un cunoscut streamer spaniol a rămas fără codul pentru instalarea GTA 6, pe care l-a cumpărat înainte ca preload-ul să fie deschis, iar asta pentru că a făcut o greșeală la care nu se gândea. Mai exact, streamerul a publicat imagini cu o versiune fizică a cutiei pentru ceea ce ar fi trebuit să fie […] The post Un Streamer a Avut Codul de Instalare GTA 6 Furat de un Urmărilor în Ziua Lansării first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram