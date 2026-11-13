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Politică

George Simion, atacuri la adresa Comisiei Europene și a liderilor de la Bruxelles, la Forumul Europa: Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură

a Scris de aida neagu
George Simion, atacuri la adresa Comisiei Europene și a liderilor de la Bruxelles, la Forumul Europa: Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură
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Președintele AUR, George Simion, a criticat vineri seară direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, acuzând, în cadrul unui discurs, instituțiile de la Bruxelles că ignoră interesele statelor membre, în cadrul Forumului Europa - „Viziune, Identitate, Educație”, organizat la Parlament.

Sursa: Mediafax Ro

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