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Politică

Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”

d Scris de diana pavel
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
Aosom
Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu atinge noi cote dramatice, cei doi foști parteneri lansând acuzații reciproce extrem de grave în mediul online.

Sursa: Click

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