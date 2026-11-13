Ce urmărește cu adevărat Rusia în negocierile cu Ucraina. Axa Mikolaiv-Odesa-Transnistria și semnalul de alarmă pentru România

Invitat la Digi24, generalul în retragere Virgil Bălăceanu a explicat că toate cerințele Rusiei legate de un posibil acord de pace cu Kievul se rezumă, în esență, la un singur lucru: Ucraina să fie exclusă din orice aranjament de securitate. În același timp, acesta a avertizat că România trebuie să fie foarte atentă, pentru că dacă vor exista concesiile teritoriale despre care se discută în prezent, prin controlarea Hersonului, Rusia ar avea o deschidere mult mai ușoară spre axa Mikolaiv-Odesa, gurile Dunării, Transnistria.

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