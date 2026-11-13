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Politică

VIDEO FOTO Diana Șoșoacă își petrece ziua de naștere la Moscova: Ce cadou spune că a primit de la Putin: „'Ursul te protejează!'. Mulțumesc, domnule președinte”

n Scris de nicoleta nicolau
VIDEO FOTO Diana Șoșoacă își petrece ziua de naștere la Moscova: Ce cadou spune că a primit de la Putin: „'Ursul te protejează!'. Mulțumesc, domnule președinte”
Aosom
Diana Șoșoacă spune că este la Moscova la împlinirea a 51 de ani și că a primit un cadou de la Putin. Și la aniversarea din 2025 fusese în Rusia.

Sursa: Stiri Pe Surse

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