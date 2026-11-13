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NASA recrutează viitori astronauți care ar putea lucra pe Lună. Salariul ajunge la peste 164.000 de dolari pe an

g Scris de georgiana balaban
NASA recrutează viitori astronauți care ar putea lucra pe Lună. Salariul ajunge la peste 164.000 de dolari pe an
Aosom
O oportunitate rară de angajare a fost anunțată de NASA, care a deschis o nouă campanie de selecție pentru viitorii astronauți. Agenția spațială americană caută specialiști pregătiți să participe la misiuni pe Lună, să lucreze în viitoarele baze lunare și să contribuie la dezvoltarea tehnologiilor necesare explorării planetei Marte. Remunerația anuală indicată în anunț depășește 164.000 de dolari, însă accesul în program presupune îndeplinirea unor condiții stricte.

Sursa: Realitatea

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