 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii în următorii trei ani, avertizează „nașul AI"

e Scris de e-politic ro
Inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii în următorii trei ani, avertizează „nașul AI"
Aosom
Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și unul dintre pionierii inteligenței artificiale, urmeaza sa transmita liderilor lumii un avertisment sev

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →