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Reparația unui televizor de 2.500 de lei poate costa 2.400 de lei

t Scris de tudor dima
Reparația unui televizor de 2.500 de lei poate costa 2.400 de lei
Aosom
Reparația unui televizor poate costa 2.400 de lei, aproape cât unul nou. Tarifele depind de defecțiune, iar garanția poate acoperi costul.

Sursa: Ziarul Financiar

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