 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Doi români, repatriați din Yemen prin Egipt. MAE avertizează asupra pericolului extrem: „PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA!”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Doi români, repatriați din Yemen prin Egipt. MAE avertizează asupra pericolului extrem: „PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA!”
Aosom
Doi români, repatriați din Yemen prin Egipt. MAE avertizează asupra pericolului extrem: „PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA!”

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →