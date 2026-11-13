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Ai o idee pentru designul unei mașini? iCAUR oferă premii de 4.500 de euro și șansa de a o vedea pe un V27 real

a Scris de adh
Ai o idee pentru designul unei mașini? iCAUR oferă premii de 4.500 de euro și șansa de a o vedea pe un V27 real
Aosom
Nu trebuie să fii designer auto pentru a-ți imagina cum ar arăta o mașină în stilul tău. iCAUR România îi invită pe pasionații de creativitate să personalizeze vizual modelul V27, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale.

Sursa: Adevarul

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