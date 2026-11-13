Emil Hurezeanu: „Nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică, dar nu suntem nici obstrucționiști, nu creăm probleme”

Emil Hurezeanu a făcut o scurtă analiză a negocierilor pentru pace cu privire la războiul din Ucraina, la care este posibil ca Europa să fie reprezentată, lucru foarte important, pentru că „Europa trebuie să devină un actor geopolitic global, adică un protagonist”. De asemenea, diplomatul a vorbit și despre poziția României în această arhitectură și consideră că „nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică pe pachetul care contează, dar nu suntem nici obstrucționiști, nu creăm probleme”.

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