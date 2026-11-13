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Economie

Cât costă să deschizi o franciză în România și cât durează recuperarea investiției

m Scris de maria iuliana
Cât costă să deschizi o franciză în România și cât durează recuperarea investiției
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Deschiderea unei francize în România poate necesita o investiție de la câteva mii la peste 300.000 de euro. Pe lângă taxa de intrare, antreprenorii trebuie să acopere amenajarea spațiului, echipamentele și cheltuielile de funcționare. Recuperarea investiției poate dura până la patru ani.

Sursa: Adevarul

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