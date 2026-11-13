AUR organizează Forumul Europa la Palatul Parlamentului, cu peste 200 de invitați din 55 de țări

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a deschis vineri, 13 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, prima ediție a Forumului Europa „Viziune, Identitate, Educație”. Acest eveniment internațional se desfășoară în perioada 13-15 noiembrie și reunește peste 200 de invitați din străinătate, împreună cu peste 180 de vorbitori din mai mult de 55 de țări. Forumul aduce

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗