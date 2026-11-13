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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Politică

Lista obiectelor esențiale pe care ar trebui să le avem în casă. Ne pot salva în cazul unui război sau al unei catastrofe

n Scris de nicu banciu
Lista obiectelor esențiale pe care ar trebui să le avem în casă. Ne pot salva în cazul unui război sau al unei catastrofe
Aosom
Niciodată nu poți fi îndeajuns de pregătit, iar având în vedere situația geopolitică instabilă din întreaga lume, unele guverne își sfătuiesc cetățenii să aibă la îndemână anumite obiecte care să le permită să treacă cu bine peste orice fel de criză, inclusiv război.

Sursa: Click

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