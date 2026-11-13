Câți bani le dă România tinerilor care se înscriu în programul Soldat-Gradat Voluntar în Termen

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, vineri, a lansat în transparență decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. „Una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen, destinat cetățenilor …

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