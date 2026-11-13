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Economie

Ce taxe se schimbă în 2027. Ce impozite dispar și ce facilități pierd românii

m Scris de maria iuliana
Ce taxe se schimbă în 2027. Ce impozite dispar și ce facilități pierd românii
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În 2027, două impozite pentru companii ar urma să dispară, iar facilitatea fiscală pentru salariul minim expiră. Guvernul promite că va evita noi majorări de taxe, însă deciziile finale depind de buget.

Sursa: Adevarul

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