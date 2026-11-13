 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cine ar putea să-i ia locul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. Rene Haas, șeful Arm Holdings, este în cărți (FT)

s Scris de sebastian eduard
Cine ar putea să-i ia locul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. Rene Haas, șeful Arm Holdings, este în cărți (FT)
Aosom
Board-ul Nvidia face demersuri pentru a găsi un potenţial succesor al lui Jensen Huang şi l-a abordat pe şeful Arm Holdings, Rene Haas, a anunţat vineri Financial Times (FT), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →