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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Economie

Ciprian Ciucu: Situaţia financiară a STB este foarte, foarte proastă. Transportul public nu va fi afectat de insolvenţă

l Scris de loredana codruț
Ciprian Ciucu: Situaţia financiară a STB este foarte, foarte proastă. Transportul public nu va fi afectat de insolvenţă
Aosom
Ciprian Ciucu spune că situaţia financiară a STB este foarte, foarte proastă. Transportul public nu va fi afectat de insolvenţă

Sursa: Stiri Pe Surse

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