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Economie

Construcții blocate pe Autostrada Moldovei. Segmentul Pașcani–Suceava nu a intrat în etapa de implementare; lipsa finanțării prin SAFE blochează proiectarea

a Scris de andrei tanase
Construcții blocate pe Autostrada Moldovei. Segmentul Pașcani–Suceava nu a intrat în etapa de implementare; lipsa finanțării prin SAFE blochează proiectarea
Aosom
Autostrada Pașcani–Suceava, pentru care CNAIR a semnat două contracte de proiectare și execuție cu asocierea condusă de UMB, nu a intrat încă în etapa de implementare. Deși contractele au fost semnate la sfârșitul lunii aprilie a anului curent, proiectarea nu a început.

Sursa: Ziare

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