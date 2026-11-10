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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Premierul Luca Niculescu dă un ordin clar reprezentanților statului și companiilor românești

r Scris de remus vlad, redactor
Premierul Luca Niculescu dă un ordin clar reprezentanților statului și companiilor românești
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Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, la GoTech World 2026, că România trebuie să accelereze adoptarea noilor tehnologii

Sursa: Stiri Pe Surse

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