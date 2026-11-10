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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Peste 4.300 de copii din Iași au certificat de handicap. Șase din zece sunt încadrați în grad grav

t Scris de teona soare
Peste 4.300 de copii din Iași au certificat de handicap. Șase din zece sunt încadrați în grad grav
Aosom
În școli, numărul profesorilor de sprijin rămâne redus în raport cu nevoile, iar accesul la terapii și recuperare ridică probleme privind capacitatea serviciilor disponibile

Sursa: Ziarul Evenimentul

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