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Politică

SUA cer la negocierile tripartite cu Rusia şi Ucraina un „nou” cadru de securitate care să includă Europa

c Scris de cristian anton
SUA cer la negocierile tripartite cu Rusia şi Ucraina un „nou” cadru de securitate care să includă Europa
Aosom
Negocieri între Kiev şi Moscova, mediate de Washington, au început marţi, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), după luni de întrerupere, cu speranţa unor progrese către o soluţionare a Războiului din Ucraina.

Sursa: Stirile Pro.tv

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