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God of War Ragnarök este cel mai profitabil joc PlayStation al generației actuale. Spider-Man 2 se apropie de primul loc

i Scris de iulia kelt
God of War Ragnarök este cel mai profitabil joc PlayStation al generației actuale. Spider-Man 2 se apropie de primul loc
Aosom
God of War Ragnarök ocupă primul loc în clasamentul celor mai mari succese comerciale publicate de PlayStation Studios

Sursa: Playtech

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